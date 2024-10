Usa: ‘pianificava attentato per giorno elezioni’, Fbi arresta 27enne afgano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Washington (Usa), 9 ott. (LaPresse/AP) – L’Fbi ha arrestato un afgano di 27 anni, Nasir Ahmad Tawhedi, di Oklahoma City che, secondo i funzionari, era ispirato dallo Stato islamico e stava pianificando un attacco per il giorno delle elezioni che avrebbe preso di mira grandi folle negli Stati Uniti. Lo ha fatto sapere il Dipartimento di Giustizia. Il giovane è stato arrestato dopo che l’Fbi ha scoperto che aveva accumulato armi automatiche e aveva preso provvedimenti per liquidare i beni della sua famiglia. Dopo essere stato arrestato – ha riferito ancora il Dipartimento di Giustizia – Tawhedi ha raccontato agli investigatori il suo ‘piano’ con l’obiettivo di colpire il prossimo 5 novembre. Lapresse.it - Usa: ‘pianificava attentato per giorno elezioni’, Fbi arresta 27enne afgano Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Washington (Usa), 9 ott. (LaPresse/AP) – L’Fbi hato undi 27 anni, Nasir Ahmad Tawhedi, di Oklahoma City che, secondo i funzionari, era ispirato dallo Stato islamico e stava pianificando un attacco per ildelle elezioni che avrebbe preso di mira grandi folle negli Stati Uniti. Lo ha fatto sapere il Dipartimento di Giustizia. Il giovane è statoto dopo che l’Fbi ha scoperto che aveva accumulato armi automatiche e aveva preso provvedimenti per liquidare i beni della sua famiglia. Dopo essere statoto – ha riferito ancora il Dipartimento di Giustizia – Tawhedi ha raccontato agli investigatori il suo ‘piano’ con l’obiettivo di colpire il prossimo 5 novembre.

