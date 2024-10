Romadailynews.it - Teatro Palladium 24/25: Vinicio Marchioni, Pupi Avati, Paola Minaccioni e molti altri per una stagione di Arti, Culture, Saperi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)2024/2025Dalalla Danza, dalla Musica all’Editoria, dalla Divulgazione Scientifica al Cinema: la nuovacon, César Brie,, Maria Paiato, Guido Barbieri, Compagnia Berardi Casolari, Gino Borruso, Liliana Cavani eCon oltre 100 eventistici e culturali, tra, musica, cinema e danza, ildell’Università Roma Tre, per il ventunesimo anno consecutivo, riapre le sue porte al pubblico, al territorio e agli studenti, confermando la sua mission di polo culturale e di confronto per la città e punto di riferimento per l’ateneo.