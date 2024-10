Tajani, Sanchez? Da noi meno migrazione illegale, lì sale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha respinto le critiche rivolte oggi dal capo del governo spagnolo Pedro Sanchez alla politica migratoria in Italia evidenziando che "in Italia l'immigrazione illegale è diminuita del 64% mentre in Spagna è aumentata del 64%". "L'Italia - ha detto Tajani all'ANSA a San Paolo - è libera di presentare le sue proposte" e "i dati indicano che le politiche italiane di contrasto all'immigrazione illegale sono vincenti, mentre quelle spagnole mi pare che non lo siano". Quotidiano.net - Tajani, Sanchez? Da noi meno migrazione illegale, lì sale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioha respinto le critiche rivolte oggi dal capo del governo spagnolo Pedroalla politica migratoria in Italia evidenziando che "in Italia l'imè diminuita del 64% mentre in Spagna è aumentata del 64%". "L'Italia - ha dettoall'ANSA a San Paolo - è libera di presentare le sue proposte" e "i dati indicano che le politiche italiane di contrasto all'imsono vincenti, mentre quelle spagnole mi pare che non lo siano".

