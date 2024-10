Supercoppa Italiana 2025: il calendario ufficiale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La 37esima edizione della Supercoppa Italiana 2025 si giocherà, come nelle precedenti quattro volte, a Rijadh(Arabia Saudita, dal 2 al 6 gennaio, sempre con la formula della Final Four introdotta nella passata stagione. Supercoppa Italiana 2025: IL COMUNICATO DELLA LEGA “La FA Sports FC Supercup si disputerà in Arabia SAudita per la quinta volta. Come per le grandi Leghe professionistiche americane anche la Lega Serie A, già dal 1993, esporta e promuove all’estero il proprio brand. La Supercoppa Italiana, infatti, si è disputata quattro volte in Arabia SAudita e in Cina, due volte nefgli Stati Uniti e in Qatar e una volta in Libia. La 37esima edizione del Torneo si svolgerà a Rijadh e come lo scorso anno si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due SEmifinali ad eliminazione diretta(2-3 gennaio 20259 e la Finale il 6 gennaio 2025?. Sport.periodicodaily.com - Supercoppa Italiana 2025: il calendario ufficiale Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La 37esima edizione dellasi giocherà, come nelle precedenti quattro volte, a Rijadh(Arabia Saudita, dal 2 al 6 gennaio, sempre con la formula della Final Four introdotta nella passata stagione.: IL COMUNICATO DELLA LEGA “La FA Sports FC Supercup si disputerà in Arabia SAudita per la quinta volta. Come per le grandi Leghe professionistiche americane anche la Lega Serie A, già dal 1993, esporta e promuove all’estero il proprio brand. La, infatti, si è disputata quattro volte in Arabia SAudita e in Cina, due volte nefgli Stati Uniti e in Qatar e una volta in Libia. La 37esima edizione del Torneo si svolgerà a Rijadh e come lo scorso anno si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due SEmifinali ad eliminazione diretta(2-3 gennaio9 e la Finale il 6 gennaio?.

