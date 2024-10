Ilgiorno.it - L'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano quarta al mondo per qualità della ricerca nella classifica THE

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'San(UniSR) è risultata laal(a pari merito con Berkeley e la Carnagie Mellon) per laTHE (Times Higher Education) World University Ranking 2025. Con un punteggio di 99 in questa voce è superata solo dal Massachusetts Institute of Technology (99.7), Stanford (99.6) e Harvard (93.3). “Siamo orgogliosi dello straordinario risultato raggiunto da UniSR nel THE – ha commentato il rettore Enrico Gherlone – che pone un sigillo autorevole su UniSR, come istituzione votata alla, all'eccellenzadidattica, che ne è imprescindibilmente correlata e, in ultima analisi, al progressosocietà basato sulla conoscenza”.