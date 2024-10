Italia-Belgio, all’Olimpico di Roma l’ultimo saluto a Totò Schillaci (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In occasione del match di Nations League tra Italia e Belgio, lo Stadio Olimpico di Roma saluterà per l’ultima volta Totò Schillaci. L’eroe delle ‘Notti Magiche’ di Italia 90 è venuto a mancare il 18 settembre e verrà ricordato nell’impianto che 34 anni fa lo consegnò alla storia. Per l’occasione, durante il pre show organizzato dall’Area Revenue della Figc le luci dello stadio si spegneranno e gli spettatori accenderanno le torce dei propri telefoni. Comparirà quindi il volto di Schillaci sul maxi-schermo, dove verrà proiettato un video che ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera. Inoltre, al centro del campo ci sarà la scritta illuminata ’19, Schillaci’. Previste anche delle fontane luminose che si alzeranno dalla Tribuna Tevere. Italia-Belgio, all’Olimpico di Roma l’ultimo saluto a Totò Schillaci SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In occasione del match di Nations League tra, lo Stadio Olimpico disaluterà per l’ultima volta. L’eroe delle ‘Notti Magiche’ di90 è venuto a mancare il 18 settembre e verrà ricordato nell’impianto che 34 anni fa lo consegnò alla storia. Per l’occasione, durante il pre show organizzato dall’Area Revenue della Figc le luci dello stadio si spegneranno e gli spettatori accenderanno le torce dei propri telefoni. Comparirà quindi il volto disul maxi-schermo, dove verrà proiettato un video che ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera. Inoltre, al centro del campo ci sarà la scritta illuminata ’19,’. Previste anche delle fontane luminose che si alzeranno dalla Tribuna Tevere.diSportFace.

