Casa, nuove regole per il catasto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giorgetti annuncia l'aumento delle rendite per gli immobili che hanno usato il superbonus: "La correzione del Pil rende difficile l'obiettivo di crescita 2024 dell'1%" Ilgiornale.it - Casa, nuove regole per il catasto Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giorgetti annuncia l'aumento delle rendite per gli immobili che hanno usato il superbonus: "La correzione del Pil rende difficile l'obiettivo di crescita 2024 dell'1%"

Casa della Cultura - ex Mercato San Fiorenzo - oggi le nuove basi per la sua rinascita - Il faticoso recupero della struttura da parte della corrente Amministrazione L’utilizzo della struttura vide una brusca interruzione a causa di atti vandalici che la portarono a una semi distruzione nell’aprile 2022; da allora l’attuale Amministrazione si è fatta carico del recupero affrontando ... (Ilfaroonline.it)

Grande Fratello 25 - gravidanza indesiderata per Ilaria Clemente? Nuove rivelazioni in casa - Tra le teorie più accreditate, quella di una possibile gravidanza è al centro delle discussioni. La risposta di Mariavittoria, che ha accennato alla possibilità di risolvere tutto in caso di una gravidanza indesiderata, ha suscitato numerose speculazioni. ... (Anticipazionitv.it)

Casa : Fondazione Cariplo - abitare a San Siro e Stadera - tra inquilini storici e le nuove famiglie - Dall’altro, ogni anno, sostiene con l’attività filantropica interventi di housing che si rivolgono principalmente alle fasce più fragili, in emergenza, approcciando con lungimiranza un problema che negli anni è andato crescendo, aggravato da dinamiche sociali ed economiche sempre più complesse, ... (Romadailynews.it)