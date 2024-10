Movieplayer.it - Anne Hathaway chiede scusa a una giornalista per un'intervista disastrosa

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un video condiviso online mostrava un'condurante la promozione di Les Misérables e l'attrice ha volutoreallaha chiestoa unadopo che è stata condivisa un'rilasciata durante la promozione di Les Misérables. L'interazione era avvenuta nel 2012 e laKjersti Flaa ha spiegato in un video i retroscena di quanto accaduto, condividendo cosa aveva portato a quel momento imbarazzante. La reazione diDopo la pubblicazione del video online, la reporter ha pubblicato un secondo filmato in cui svela di essere stata contattata dall'addetta stampa dell'attrice premio Oscar. Kjersti ha spiegato: "Mi ha inoltrato un messaggio di. Devo ammettere che sono rimasta piuttosto sconvolta. Non mi