Abruzzo maglia nera per la rinuncia alle cure: 120mila quelli che non possono permettersele, l'attacco di Paolucci (Pd) [FOTO] (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con il 9,2 per cento degli abruzzesi che rinunciano alle cure per motivi economici e cioè 120mila abruzzesi, la nostra è la quarta regione peggiore d’Italia e ben lontana dalla media italiana che è, comunque, del 7,6 per cento. Peggio ancora se si parla di Livelli essenziali di assistenza con la Ilpescara.it - Abruzzo maglia nera per la rinuncia alle cure: 120mila quelli che non possono permettersele, l'attacco di Paolucci (Pd) [FOTO] Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con il 9,2 per cento degli abruzzesi chenoper motivi economici e cioèabruzzesi, la nostra è la quarta regione peggiore d’Italia e ben lontana dalla media italiana che è, comunque, del 7,6 per cento. Peggio ancora se si parla di Livelli essenziali di assistenza con la

