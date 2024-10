La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Ottobre 2024: Curro E Feliciano Gravemente Feriti! (Di martedì 8 ottobre 2024) La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Ottobre 2024: Lorenzo e Cruz mettono in atto il loro piano, ma Curro non perde la vita, bensì rimane ferito insieme a Feliciano. Entrambi sono in condizioni disperate! La Promessa prosegue e, nel corso della settimana dal 14 al 18 Ottobre 2024, al centro dell’attenzione ci saranno Curro e Feliciano. La battuta di caccia finirà in tragedia come previsto da Cruz, ma sarà anche Feliciano ad essere coinvolto e ad avere la peggio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La Promessa: dove eravamo rimasti? Curro media con Alonso per fargli accettare di nuovo la presenza di Mr Cavendish a La Promessa. Alla fine Alonso acconsente, mentre Catalina riesce a fare pace con Pelayo dopo aver rifiutato davanti a tutti la proposta di matrimonio. Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Ottobre 2024: Curro E Feliciano Gravemente Feriti! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ladal 14 al 18: Lorenzo e Cruz mettono in atto il loro piano, manon perde la vita, bensì rimane ferito insieme a. Entrambi sono in condizioni disperate! Laprosegue e, nel corso della settimana dal 14 al 18, al centro dell’attenzione ci saranno. La battuta di caccia finirà in tragedia come previsto da Cruz, ma sarà anchead essere coinvolto e ad avere la peggio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti?media con Alonso per fargli accettare di nuovo la presenza di Mr Cavendish a La. Alla fine Alonso acconsente, mentre Catalina riesce a fare pace con Pelayo dopo aver rifiutato davanti a tutti la proposta di matrimonio.

Anticipazioni La promessa : la puntata di oggi - 8 Ottobre - IT su Google News. . Tuttavia, Pelayo interviene per riabilitarla, e la verità comincia a emergere, permettendole di recuperare il suo posto a La Promessa Anticipazioni La promessa: la filmografia di Jordi Coll Cinema Pasión criminal, regia di Rubén Dos Santos ... (Zon.it)

La Promessa - anticipazioni 8 ottobre : il destino di Curro appeso a un filo - Maria vuole andare via da Cordova - La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 8 ottobre alle 19:40. Anticipazioni de La Promessa: Abel si oppone alla decisione del dottor Sandoval Jana …. La serie è disponibile in diretta streaming e on ... (Movieplayer.it)

La Promessa - anticipazioni dal 7 al 13 ottobre 2024 : Curro e Feliciano vengono feriti - 40. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19. In lacrime, Petra si presenta da Cruz, che incarica così Sandoval di operare Feliciano, che subisce una cruda operazione senza alcun tipo di accorgimento. Il piano di Cruz e Lorenzo messo in atto per eliminare Curro de la Mata va in ... (Davidemaggio.it)