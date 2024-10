Alluvione, addio paura. Spallette e paratie mobili contro le esondazioni. Così blindati i lungarni (Di martedì 8 ottobre 2024) di Lisa Ciardi FIRENZE C’è chi lo ha già ribattezzato il "mini Mose". È il sistema di chiusure con portelloni in acciaio a tenuta stagna e barriere mobili che cambierà la gestione del rischio idraulico a Firenze, intervenendo su un tratto di 5 Km di Arno, dal ponte Santa Trinita fino alla Nave a Rovezzano. Il progetto per la ‘Mitigazione del rischio idraulico per l’abitato di Firenze’, approvato dalla Protezione civile nazionale e finanziato col Pnrr, ha un costo di 14 milioni e 759mila euro. Interesserà un tratto di circa 5 km d’Arno, con l’obiettivo di riuscire a contenere portate di piena con tempo di ritorno duecentennale (calcolate considerando il Piano di laminazione di Bilancino). I lavori, presentati ieri al circolo Canottieri dal presidente della Regione, Eugenio Giani, e dalla vicesindaca di Firenze, Paola Galgani, inizieranno il 10 ottobre per concludersi a fine 2025. Lanazione.it - Alluvione, addio paura. Spallette e paratie mobili contro le esondazioni. Così blindati i lungarni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) di Lisa Ciardi FIRENZE C’è chi lo ha già ribattezzato il "mini Mose". È il sistema di chiusure con portelloni in acciaio a tenuta stagna e barriereche cambierà la gestione del rischio idraulico a Firenze, intervenendo su un tratto di 5 Km di Arno, dal ponte Santa Trinita fino alla Nave a Rovezzano. Il progetto per la ‘Mitigazione del rischio idraulico per l’abitato di Firenze’, approvato dalla Protezione civile nazionale e finanziato col Pnrr, ha un costo di 14 milioni e 759mila euro. Interesserà un tratto di circa 5 km d’Arno, con l’obiettivo di riuscire a contenere portate di piena con tempo di ritorno duecentennale (calcolate considerando il Piano di laminazione di Bilancino). I lavori, presentati ieri al circolo Canottieri dal presidente della Regione, Eugenio Giani, e dalla vicesindaca di Firenze, Paola Galgani, inizieranno il 10 ottobre per concludersi a fine 2025.

Dalla mobilità ai servizi. Così Firenze si ’RiBella’ - Alle elezioni di giugno la lista restò sotto l’1% – ben lontana dalla soglia per l’accesso di almeno un consigliere nel Salone de’Dugento – ma, paradossalmente, pur da un risultato sulla carta deludente (anche se in termini numerici neanche troppo vista la corsa affrontata senza la forza economica ... (Lanazione.it)

Immobiliare a Firenze : “Crollo delle compravendite nonostante la ripresa nazionale” - Nel mercato nazionale della locazione, le case con un nuovo contratto registrato nel secondo trimestre 2024 diminuiscono del 2,7% su base annua. Le compravendite sono cresciute soprattutto per abitazioni di piccole dimensioni (inferiori ai 50 metri quadri) e di grandi dimensioni (oltre i 115 ... (Lanazione.it)

Compravendite immobiliari - in 25 anni a Firenze rivalutazioni delle case fino al 72 - 2 per cento - Un. Sono i dati che emergono dalle analisi dell'Ufficio studi gruppo Tecnocasa riferite a chi ha investito dal 1998 al 2023 nel settore immobiliare a Firenze. . Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Una rivalutazione dell'immobile acquistato pari al 72,2 per cento in 25 ... (Firenzetoday.it)