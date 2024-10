VIDEO / Dalla musica al campo: Tavares, storia del terzino più in forma della Serie A (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il terzino più in forma d’Europa suonava il violoncello e oggi gioca in Serie A. È Nuno Tavares, terzino portoghese della Lazio Ecco chi è Golssip.it - VIDEO / Dalla musica al campo: Tavares, storia del terzino più in forma della Serie A Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilpiù ind’Europa suonava il violoncello e oggi gioca inA. È NunoportogheseLazio Ecco chi è

Nuno Tavares assist e record : Lotito si gode il terzino portoghese - La Lazio si gode Nuno Tavares. Il terzino portoghese è diventato in poche partite a suon di prestazioni e record, imprescindibile per Marco Baroni e Lotito gongola per un affare passato sottotraccia ma che si sta rivelando azzeccatissimo. Il record di Nuno Tavares Come Nuno Tavares... (Romatoday.it)

