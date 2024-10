Milan, da Pioli a Fonseca non cambia la mentalità: sbagliata l’ennesima partita chiave per il salto di qualità|Primapagina (Di lunedì 7 ottobre 2024) 2024-10-07 10:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il Milan voleva e doveva ripartire dal secondo tempo di Leverkusen e invece si rende protagonista di una prestazione sconcertante al Franchi. La Fiorentina passa per 2-1 e rimanda all’inferno un Diavolo confuso sotto ogni punto di vista. Dagli strafalcioni difensivi di Tomori, Theo ed Emerson ai due rigori, passando da due sostituzioni alquanto opinabili. Fonseca cambia i due giocatori che stavano creando gol e pericoli, Pulisic e Leao, per tenere in campo i fedelissimi Morata e Abraham, entrambi protagonisti di prestazioni negative. PASSO INDIETRO – L’occasione era ghiotta dopo aver ottenuto tre successi consecutivi contro Venezia, Inter e Lecce: salire al secondo posto in classifica. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) 2024-10-07 10:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Ilvoleva e doveva ripartire dal secondo tempo di Leverkusen e invece si rende protagonista di una prestazione sconcertante al Franchi. La Fiorentina passa per 2-1 e rimanda all’inferno un Diavolo confuso sotto ogni punto di vista. Dagli strafalcioni difensivi di Tomori, Theo ed Emerson ai due rigori, passando da due sostituzioni alquanto opinabili.i due giocatori che stavano creando gol e pericoli, Pulisic e Leao, per tenere in campo i fedelissimi Morata e Abraham, entrambi protagonisti di prestazioni negative. PASSO INDIETRO – L’occasione era ghiotta dopo aver ottenuto tre successi consecutivi contro Venezia, Inter e Lecce: salire al secondo posto in classifica.

