La Fondazione Gigi Ghirotti Genova celebra 40 anni con una grande festa al Teatro Carlo Felice (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Fondazione Gigi Ghirotti Genova celebra 40 anni di attività con un evento speciale al Teatro dell’Opera Carlo Felice lunedì 7 ottobre. Lo spettacolo, dal titolo "40 anni di Cura e Amore", sarà un’occasione unica per ripercorrere la storia della Fondazione e celebrarla in una serata di festa e Genovatoday.it - La Fondazione Gigi Ghirotti Genova celebra 40 anni con una grande festa al Teatro Carlo Felice Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ladi attività con un evento speciale aldell’Operalunedì 7 ottobre. Lo spettacolo, dal titolo "40di Cura e Amore", sarà un’occasione unica per ripercorrere la storia dellae celebrarla in una serata di

Festeggiato l'anniversario della fondazione del corpo di polizia locale a Verona - Altamura : «Saremo all’altezza delle nuove sfide» - La polizia locale di Verona ha celebrato venerdì mattina in sala Maffeiana dell’Accademia Filarmonica, il 158esimo anniversario della fondazione del corpo. «È stato un momento di bilanci e di riconoscimenti per chi ogni giorno opera per la sicurezza dei cittadini. - sottolineano da Palazzo... (Veronasera.it)

Terzo settore : compie 25 anni il progetto “Community Foundations” di Fondazione Cariplo - Inoltre svolgono la funzione di “mediatore filantropico” per raccogliere risorse (donazioni, erogazioni, lasciti), stimolare progetti di interesse generale, erogare attraverso bandi, progetti extra bando, fondi filantropici), e valutare l'effetto delle attività sostenute. Tra gli obiettivi di ... (Liberoquotidiano.it)

Casa - Balducci (Fhs) : “Dopo vent’anni trovo la Fondazione in salute e competente” - . (Adnkronos) – “All’inizio degli anni 2000 ho condotto uno studio di fattibilità per la Fondazione Housing Sociale, la fondazione che avrebbe dovuto realizzare interventi di housing sociale. Oggi sono stato chiamato a fare il presidente e dopo vent'anni ho trovato una fondazione in piena salute ... (Lidentita.it)