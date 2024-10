7 ottobre, un anno fa l’attacco di Hamas contro Israele (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un anno fa l’attacco di Hamas contro Israele che fece 1200 morti. Oggi il ricordo e la memoria delle vittime. Servizio di Barbara Masulli 7 ottobre, un anno fa l’attacco di Hamas contro Israele TG2000. Tv2000.it - 7 ottobre, un anno fa l’attacco di Hamas contro Israele Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Unfadiche fece 1200 morti. Oggi il ricordo e la memoria delle vittime. Servizio di Barbara Masulli 7, unfadiTG2000.

7 ottobre - un anno fa l’attacco di Hamas a Israele - Cerimonie di commemorazione in tutto il Paese Un anno fa, il 7 ottobre 2023, Hamas attaccava Israele uccidendo 1200 persone e rapendono oltre 200. Un evento tragico che ha scatenato una guerra che sta coinvolgendo altri attori del Medio Oriente. Cerimonie di commemorazione in tutto il Paese. (Sbircialanotizia.it)

Il bilancio: oltre 1.200 israeliani uccisi e 251 presi in ostaggio, quasi 42mila palestinesi morti nella Striscia di Gaza e più di duemila libanesi che hanno perso la vita.