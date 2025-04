Come indossare il foulard al collo secondo lo street style

Rivisitato da stilisti nel corso degli anni, il foulard al collo è diventato uno degli accessori must have per i look primaverili. Di seguito, gli outfit street style da replicare nei prossimi mesi. Qualche esempio? Trench, foulard, camicia, pantaloni sartoriali e sneaker: questo è il look ideale per l'ufficio, mentre una mise moderna comprende impermeabile in pelle, blazer, T-shirt, pantaloni eleganti e stivaletti bicolor. Per un outfit total red, la biker jacket si declina con una camicia trasparente, dei pantaloni in pelle e delle slingback a punta. Infine per un look da giorno, scegliete l'impermeabile insieme a dei jeans, degli stivaletti e un foulard animalier. GUARDA LE FOTO 10 modi di indossare il foulard in città e al mare

