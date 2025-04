Formiche.net - Serve un nuovo preambolo anti populista. Il commento di Merlo

Leggi su Formiche.net

Se è vero, com’è vero, che il populismo resta il peggior pericolo per la qualità della democrazia, la credibilità delle istituzioni, il prestigio della politica e per la stessa efficacia dell’azione di governo, è sempre più necessario nonché indispensabile un’iniziativa politica che lo blocchi all’origine. O meglio, che politicamente lo isoli. Ma questo lo si può fare solo se c’è la volontà politica di entrambi gli attuali schieramenti di non stringere alleanze, o comunque di rendere drasticamente irrilevle forze populiste, demagogiche edpolitiche. Appunto, adesso servirebbe un ‘’ politico. Chiaro e netto.Certo, nella politica italiana quando parliamo di un ‘’ il pensiero corre immediatamente al famoso appunto vergato da Carlo Donat-Cattin nel lontano 1980 che segnò la fine della politica di solidarietà nazionale da parte della Democrazia Cristiana e il ritorno di un progetto politico e di governo autenticamente ancorato ad una strategia di centro sinistra.