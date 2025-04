Il corpo di Saman fu calato nella fossa da almeno due persone

Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 20001 a Novellara. Nell’aula del processo d’appello a Bologna ha testimoniato Dominic Salsarola, archeologo forense incaricato della perizia tecnica sul ritrovamento del. Bolognatoday.it - "Il corpo di Saman fu calato nella fossa da almeno due persone” Leggi su Bolognatoday.it Nuovi particolari sulla morte diAbbas, la 18enne di origine pakistana uccisanotte tra il 30 aprile e il 1 maggio 20001 a Novellara. Nell’aula del processo d’appello a Bologna ha testimoniato Dominic Salsarola, archeologo forense incaricato della perizia tecnica sul ritrovamento del.

"Il corpo di Saman fu calato nella fossa da almeno due persone". Saman, per il perito il corpo nella fossa fu calato da almeno due persone. "Il corpo di Saman fu calato nella fossa da almeno due persone".

