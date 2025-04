Dazi i calcoli sbagliati di Trump che colpisce anche i pinguini dell' Antardide

calcoli dei Dazi di Donald Trump sono stati i pinguini dell’isola Mcdonald, nell’antartico. Nonostante sia disabitata dall’uomo, è stata colpita da un’imposta del 10%. Poi anche il resto del mondo è arrivato alla stessa conclusione. Ma come ha fatto Trump a calcolare questi Dazi? La formula è semplice: si prende il deficit commerciale degli Stati Uniti verso un determinato paese - cioè la differenza tra il valore dei beni che Washington importa e quelli che esporta - e lo si divide per le importazioni totali. Poi si fa un gentile "sconto" del 50%. Prendiamo il caso dell’Europa: il Dazio del 20% e' il risultato del suo surplus verso gli Stati Uniti - 236 miliardi, diviso il totale delle esportazioni - 606 miliardi, che fa 0,39. ovvero il 39%. Tgcom24.mediaset.it - Dazi, i calcoli (sbagliati) di Trump che colpisce anche i pinguini dell'Antardide Leggi su Tgcom24.mediaset.it I primi ad accorgersi che qualcosa non andava neideidi Donaldsono stati i’isola Mcdonald, nell’antartico. Nonostante sia disabitata dall’uomo, è stata colpita da un’imposta del 10%. Poiil resto del mondo è arrivato alla stessa conclusione. Ma come ha fattoa calcolare questi? La formula è semplice: si prende il deficit commerciale degli Stati Uniti verso un determinato paese - cioè la differenza tra il valore dei beni che Washington importa e quelli che esporta - e lo si divide per le importazioni totali. Poi si fa un gentile "sconto" del 50%. Prendiamo il caso’Europa: ilo del 20% e' il risultato del suo surplus verso gli Stati Uniti - 236 miliardi, diviso il totalee esportazioni - 606 miliardi, che fa 0,39. ovvero il 39%.

Dazi Usa, critiche alla tabella mostrata da Trump: “Calcoli sbagliati”. Perché?. Dazi, perché i calcoli di Trump sono sbagliati? Cosa dice la tabella «pazza». Il nobel Krugman: «È completamen. Dazi, i calcoli (sbagliati) di Trump che colpisce anche i pinguini dell'Antardide. Dazi, ecco la formula (sbagliata) usata da Trump per calcolarli e perché non aiuterà l'economia Usa. Fact-checking: i dazi di Trump all'Ue sono davvero "reciproci"?. Cosa c'è scritto nella tabella dei dazi di Trump, e perché i calcoli sono sbagliati: l'Ue e il caso Vietnam. Ne parlano su altre fonti

I dazi di Trump sono sbagliati: cosa non torna nella tabella «pazza». Il nobel Krugman: «È completamente folle» - Sono le tariffe più alte imposte da un presidente americano negli ultimi 100 anni. E mercoledì pomeriggio Donald Trump nell’annunciarle ha mostrato una lavagna in cui ... (ilgazzettino.it)

Dazi Usa, ecco come sono stati calcolati e perché la formula usata da Trump è "sbagliata" - Io faccio a te quello che tu fai a me. È questo il senso dell'aggettivo "reciproci" relativo ai dazi voluti da Donald Trump sulle merci provenienti da mezzo mondo, inclusi gli Stati Ue. Peccato però c ... (msn.com)

Dazi, perché i calcoli di Trump sono sbagliati? Cosa dice la tabella «pazza». Il nobel Krugman: «È completamente folle» - La 'tabella dei dazi reciproci' con cui Donald Trump ieri ha accompagnato il suo 'Liberation Day', la lista dei cattivi che ... (msn.com)