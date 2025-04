Superguidatv.it - “Tu Quoque”, intervista a Maurizio Battista: “Se fossi sindaco di Roma toglierei i monopattini a noleggio. Il politically correct non esiste”

Dal 3 aprile uscirà nelle sale “Tu“, il film prodotto da Ballandi Srl in collaborazione con Lml Group Srls e Alma Srl e distribuito da Nexo Studio. Nei panni del protagonista troviamo. Il comicono, che non siamo abituati a vedere sul grande schermo, sorprende positivamente alla sua prova con un ruolo drammatico.interpreta infatti Massimo Quinto, un uomo di mezz’età pieno di debiti, con un matrimonio fallito e un pessimo rapporto con suo figlio, che scopre di avere pochi mesi di vita. Dopo un incidente, come per incanto, si risveglia nel 44 a.C. e salva la vita a Giulio Cesare, diventandone il più fedele amico. I due, nonostante i millenni che li separano, scoprono di essere più simili di quanto possano immaginare. Durante la sua permanenza nellaantica, Massimo apporta grandi novità nella vita dei cittadini e salva il matrimonio tra Cesare e Calpurnia.