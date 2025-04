Come sta Nicola Carraro il marito di Mara Venier | “Dopo mesi senza alzarmi è successa una cosa stranissima”

Nicola Carraro pubblica un video sul suo profilo Instagram in cui si mostra all'in piedi, dopo cinque mesi in cui è stato costretto a muoversi utilizzando la sedia a rotelle. L'imprenditore scherza: "Miracolo? No, le eccellenze ospedaliere del nostro Paese". Leggi su Fanpage.it pubblica un video sul suo profilo Instagram in cui si mostra all'in piedi, dopo cinquein cui è stato costretto a muoversi utilizzando la sedia a rotelle. L'imprenditore scherza: "Miracolo? No, le eccellenze ospedaliere del nostro Paese".

Come sta Nicola Carraro, il marito di Mara Venier: "Dopo mesi senza alzarmi, è successa una cosa stranissima". Mara Venier, la tenera foto social con il marito Nicola Carraro. Nicola Carraro e la foto in carrozzina: come sta il marito di Mara Venier. “Non bisogna mai arrendersi, la speranza non deve morire”: Mara Venier scoppia a piangere…. Mara Venier si trasferisce a Milano: «Mio marito Nicola Carraro ora ha più bisogno di me». Mara Venier, il trasloco a Milano e la tenera foto con il marito Nicola Carraro: "Carezze". Ne parlano su altre fonti

Come sta Nicola Carraro, il marito di Mara Venier: “Dopo mesi senza alzarmi, è successa una cosa stranissima” - Nicola Carraro pubblica un video sul suo profilo Instagram in cui si mostra all'in piedi, dopo cinque mesi in cui è stato costretto a muoversi utilizzando ... (fanpage.it)

Nicola Carraro, la foto in carrozzina per il marito di Mara Venier: ecco come sta - Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, riappare sui social in carrozzina dopo i problemi di salute. Ecco come sta adesso. (donnaglamour.it)

Mara Venier si trasferisce a Milano: «Mio marito Nicola Carraro ora ha più bisogno di me» - «Io adoro Roma, ma 25 anni fa è stato Nicola a seguirmi, trasferendosi in una città dove non aveva amici, rompendosi le scatole per ore nel camerino quando lavoravo. Oggi è giusto che sia io a seguire ... (vanityfair.it)