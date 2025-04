Chiappucci | L’intervista di Bugno mi ha emozionato ho sempre avuto grande stima di lui

Chiappucci e Bugno, che hanno fatto innamorare l'Italia del ciclismo tra gli anni 80 e 90 con la loro rivalità straordinaria, divenuta oggi un rapporto saldo. Bugno aveva dichiarato che Chiappucci lo aveva «aiutato in un momento difficilissimo della sua vita». Di seguito L'intervista di "risposta" di Chiappucci a Fanpage.

Chiappucci: «L'intervista di Bugno mi ha fatto emozionare»

Di seguito quanto dichiarato al noto sito web, nel lunghissimo intervento:

Dunque, Claudio, cos'ha pensato leggendo le parole d'affetto di Gianni?

«In effetti c'è stata tantissima gente che mi ha scritto quel giorno stesso. Io non avevo ancora visto L'intervista, quindi quando ho capito che cos'era, ho chiamato subito Gianni e gli ho detto: 'Guarda, mi hai fatto emozionare'.

