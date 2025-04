Lanazione.it - Commisso: "Aiuteremo il Comune a finire lo stadio. Voglio tenere Kean, De Gea e Fagioli"

Firenze, 4 aprile 2025 - Mancava a Firenze da ottobre. Roccoè tornato da qualche giorno e oggi ha rilasciato un'intervista a Sky Sport nella quale tocca diversi argomenti. Dal futuro dei suoi campioni (, De Gea,.) a quello di Palladino, passando anche per lo spinoso argomento. Fiorentina,: “Difenderò sempre Palladino.? Pochi sono come lui” Ma stavolta Rocco apre alla collaborazione nel giorno in cui andrà in scena anche un confronto in Palazzo Vecchio con la sindaca Funaro. "È stato un viaggio che ci voleva, perché era da ottobre che non venivo a Firenze, si tratta del periodo più lungo lontano dalla squadra. Prima di tornare comunque avevo parlato con i ragazzi quando le cose non andavano bene e tutte le volte che gli parlavo tornavamo a vincere.