Tinder anche in Italia sarà possibile verificare i profili con il documento

Tinder ha annunciato l'implementazione della funzione "Verifica il tuo profilo" in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna, con il completamento previsto entro l'estate del 2025. Tale iniziativa mira a rafforzare l'autenticità dei profili degli utenti attraverso la verifica di foto e documenti d'identità. Il processo di verifica richiede la presentazione di un documento d'identità.

