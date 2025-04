Realizzata in legno con impianto fotovoltaico e solare termico | inaugurata la nuova palestra dell' aeronautico Baracca

nuova palestra dell'istituto tecnico aeronautico Francesco Baracca. Si tratta di un intervento da due milioni e mezzo di euro, di cui 1 milione e ottocentomila di fondi Pnrr e 700mila di fondi provinciali. La palestra completa l’offerta formativa della. Forlitoday.it - Realizzata in legno, con impianto fotovoltaico e solare termico: inaugurata la nuova palestra dell'aeronautico Baracca Leggi su Forlitoday.it Taglio del nastro venerdì mattina per la'istituto tecnicoFrancesco. Si tratta di un intervento da due milioni e mezzo di euro, di cui 1 milione e ottocentomila di fondi Pnrr e 700mila di fondi provinciali. Lacompleta l’offerta formativaa.

