M5S, Vallo della Lucania: "Salviamo i punti nascita di Polla e Sapri, una battaglia di civiltà e giustizia"

Tempo di lettura: 3 minutiDa anni, il Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, attraverso i suoi rappresentanti territoriali, si batte per impedire la chiusura deinegli ospedali di. Queste strutture rappresentano un presidio essenziale per le comunità locali, garantendo il diritto alla salute per le future madri e i neonati delle aree interneCampania. I dati dell’ospedale diparlano chiaro: 366 parti nel 2024, con una ripresa significativa, zero decessi materni e neonatali negli ultimi vent’anni e un tasso di tagli cesarei al 20%, ben al di sottomedia nazionale. Numeri che certificano l’eccellenza e la sicurezzastruttura.“In questi anni, e soprattutto negli ultimi mesi, ci siamo mossi con diverse azioni istituzionali. Il compianto Senatore Francesco Castiello ha più volte evidenziato, attraverso atti ufficiali, che la chiusura deinon tiene conto delle condizioni orografiche e infrastrutturali del territorio, presentando richieste formali al MinisteroSalute per ottenere una deroga.