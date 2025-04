Juventusnews24.com - Conferenza stampa Ranieri: «Con Tudor una Juve più determinata. Dobbiamo lottare fino alla fine, ecco cosa servirà»

di RedazionentusNews24: le dichiarazioni del tecnico dei giallorossi a due giorni dal big match dell’OlimpicoClaudioè intervenuto inpre presentare il big match di domenica tra la sua Roma e lantus dile sue dichiarazioni.CHESI ASPETTA – «Laha cambiato filosofia di gioco, di allenatore, di tutto. Unapiù, che abbiamo visto anche con il Genoa. Una settimana di lavoro? Saranno più specifici in tutte le richieste di. Celik è recuperato, Rensch sta recuperando, ma non sarà in panchina. Non lo voglio rischiare. Gli altri stanno tutti bene».LA SUA ESPERIENZA– «Non è stata una separazione traumatica la mia con lantus. Semmai dovessi scrivere un libro ne parlerò. Dirò la mia verità, che è la verità.