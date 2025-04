Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Preoccupata per i dazi, non ne farei la catastrofe di questi giorni. Attenzione all’allarmismo”

“Sono ovviamente, è un problema che va risolto. Non nelache sto ascoltando inche mi preoccupa paradossalmente più del fatto in sé”. Così la premier Giorgia, a margine della visita sull’Amerigo Vespucci a Ortona, commentando istatunitensi.“Parliamo di un mercato importante, quello Usa, che vale circa il 10% della nostra esportazione. Non smetteremo di esportare negli Usa, quindi è sicuramente un problema che dobbiamo risolvere, mache sto vedendo in queste ore”, ha proseguito la premier, sottolineando che va fatta una trattiva per arrivare a “rimuovere tutti i”.“Il dialogo con gli Stati Uniti è quello che va fatto, perseguo quello che ritengo sia più giusto”, ha continuato ancora. “In questo momento possiamo fare intanto alcune cose a livello europeo che sono importanti – ha aggiunto – Forse dovremo ragionare di sospendere le norme sul Green Deal in tema di automotive, settore colpito dai”.