Violenta rissa in un club | chiuso locale latino

club, disposta ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., dal questore Fausto Lamparelli.Il provvedimento, elaborato dalla Divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Firenze, è stato. Firenzetoday.it - Violenta rissa in un club: chiuso locale latino Leggi su Firenzetoday.it Scattata la sospensione della licenza per 15 giorni per un circolo privato, El misti latin, disposta ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., dal questore Fausto Lamparelli.Il provvedimento, elaborato dalla Divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Firenze, è stato.

Violenta rissa in un club: chiuso locale latino. Accoltellamento in discoteca a Padova: due feriti, locale chiuso. Violenta rissa, locale chiuso per 14 giorni. Roma, movida violenta: rissa (con l'ipotesi tentata rapina) al Piper e alcol ai minori a Ponte Milvio. Martina Franca, rissa in un bar a colpi di bastone: chiuso per 10 giorni il locale e denunciate 4 persone. Scoppia una rissa fra giovani, si scopre che la discoteca non aveva la licenza: attività chiusa. Ne parlano su altre fonti

Rissa e accoltellamento in circolo privato, chiuso per 4 mesi - Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha disposto la sospensione del circolo privato 'Utopia' per 120 giorni in seguito alla rissa, di due giorni fa, durante la quale sono stati accoltellati due avve ... (ansa.it)

Violenta rissa fuori dal locale : "Naif" chiuso per un altro mese - Il questo Pasquale De Lorenzo ha disposto nuovamente la chiusura in seguito a una violenta rissa avvenuta all’esterno del locale nella notte fra l’8 e il 9 marzo scorsi. La discoteca ... (lanazione.it)

Il video della rissa tra Fedez e Cristian Iovino al The Club di Milano - Nel filmato di sorveglianza della nota discoteca ecco il violento litigio che ha portato al pestaggio del personal trainer dei vip avvenuto la sera tra il 21 e il 22 aprile 2024 a Citylife ... (milanotoday.it)