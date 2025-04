Papa Francesco continua a migliorare ma l’infezione è ancora in corso Cosa succede a Pasqua e come cambia l’Angelus

Leggi su Open.online

no a, seppur lievemente, le condizioni di salute di. Dimesso dal policlinico Gemelli lo s23 marzo, in questi giorni il Santo Padre sta dedicando molto tempo alla fisioterapia motoria e respiratoria grazie a cui sta progressivamente riprendendo a parlare. La speranza è che possa dire qualche parola già neldi domenica prossima, che «potrebbe svolgersi in modalità differente rispetto alle scorse domeniche». A renderlo noto è la sala stampa vaticana, sottolineando che il Pontefice mangia normalmente ed è di buon umore.ai polmoni diRiguardo, difficilmentesi affaccerà ai fedeli. L’ipotesi è remota ma non del tutto esclusa. Tuttavia, riporta La Repubblica, Bergoglio potrebbe registrare un messaggio video o – nella meno rischiosa delle ipotesi – preparare un testo scritto.