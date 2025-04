Hoèlaa Benito. Sembrerà fuori dal tempo, ma la notizia è reale. Il Duce ricevette ladelbrianzolo il 21 maggio del 1924, in piena epoca fascista. Un fatto storico cui ora l'Amministrazione del sindaco Efrem Brambilla ha.

Il Comune di Santa Maria Hoè revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini.

