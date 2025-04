Chi è The Boss il grizzly più temuto del Canada | è sopravvissuto dopo essere stato investito da un treno

Boss, il grizzly più temuto del Banff National Park, sta per svegliarsi dal letargo invernale. Dominante e spietato, ha circa 25 anni, pesa 300 chili e il suo territorio si estende per un'area grande quanto la California. Ha costruito la sua fama grazie a terribili impresi, come sopravvivere dopo essere stato investito da un treno, ed essere il padre della maggior parte degli orsi nati nei parchi nazionali canadesi.

