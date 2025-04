Colico resti con Lecco un comitato per dire no alla proposta di annessione alla Valtellina

proposta di annettere il comune di Colico alla provincia di Sondrio. Nei giorni scorsi, infatti, è? stato?? costituito?? il?? comitato?? cittadino?? "Colico?? Resta?? a?? Lecco", ?? contrario?? alla?? proposta?? di?? passaggio?? dalla Provincia di Lecco a quella. Sondriotoday.it - "Colico resti con Lecco", un comitato per dire no alla proposta di annessione alla Valtellina Leggi su Sondriotoday.it C'è chi non è d'accordo con ladi annettere il comune diprovincia di Sondrio. Nei giorni scorsi, infatti, è? stato?? costituito?? il???? cittadino?? "?? Resta?? a??", ?? contrario?????? di?? passaggio?? dProvincia dia quella.

"Colico resti con Lecco", un comitato per dire no alla proposta di annessione alla Valtellina. Secessione di Colico? Unione di Lecco e Como? No grazie: la difesa è bipartisan. Lecco insieme a Como e senza Colico? Il no della presidente Hofmann. Ne parlano su altre fonti

Nasce il comitato "Colico Resta a Lecco" per opporsi al passaggio in Valtellina - Quattordici cittadini si sono organizzati per contrastare la proposta di cambio di provincia, sottolineando i legami storici, culturali ed economici con il territorio lecchese ... (leccotoday.it)

Secessione di Colico? Unione di Lecco e Como? No grazie: la difesa è bipartisan - Villa Locatelli contro le ipotesi di riunificazione con i cugini comaschi e la secessione di Colico che “migrerebbe“ in Valtellina e Valchiavenna ... (msn.com)

Colico fa i conti: conviene andare con Sondrio - Per Colico e chi a Colico abita, con Sondrio è meglio che con Lecco. Ne sono convinti i i promotori del comitato "Il bitto sposerà l’agone?” Colico (Lecco) – Bollette meno salate ... (ilgiorno.it)