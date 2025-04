Sanità Nappi Lega | Presidenza Agenas? De Luca dimentica la brutta figura che ha fatto fare alla Campania

Agenas, occorre prima di tutto presentare candidati di qualità. La brutta figura che la Campania ha fatto, per colpa della precedente indicazione di Vincenzo De Luca, dovrebbe indurlo a imboccare l'unica strada possibile, specie ora che è prossimo al termine definitivo del suo mandato: convochi in Consiglio regionale una discussione franca e aperta, per individuare tra tutte le forze, una figura veramente autorevole da proporre. Noi abbiamo le idee chiare e le professionalità giuste per riscattare l'immagine della Sanità campana, fortemente compromessa da 10 anni di gestione deluchiana". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.L'articolo Sanità, Nappi (Lega): "Presidenza Agenas? De Luca dimentica la brutta figura che ha fatto fare alla Campania" proviene da Anteprima24.

Viale in prima fila per la presidenza Agenas, l’ex assessora alla Sanità è sostenuta dalla Lega - Il 13 aprile scade il mandato di Manuela Lorenzin che era subentrata come facente funzioni al professor Enrico Coscioni ... (ilsecoloxix.it)

Sanità, Nappi: "Primi per liste d’attesa? De Luca eviti il vino" - Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania L'articolo Sanità, Nappi: "Primi per liste d’attesa? De Luca eviti il vino" proviene da OttoPagine. (msn.com)

Sanità, Nappi (Lega): fari accesi su ennesimo evento propagandistico di De Luca - (ASI) “L’indifendibile De Luca, che nei dieci anni di mandato ha ridotto anche il diritto alla salute ad elemosina, ormai disperato, prova a sparare gli ultimi colpi annunciando l’ennesima manifestazi ... (agenziastampaitalia.it)