Quali iPhone saranno compatibili con iOS 19? L’elenco dei device compatibili

Con l'avvicinarsi del lancio di iOS 19, molti utenti Apple si interrogano sulla compatibilità del nuovo sistema operativo con i vari modelli di iPhone. Secondo le ultime indiscrezioni, non tutti i dispositivi attualmente supportati da iOS 18 riceveranno l'aggiornamento a iOS 19. In particolare, sembra che i modelli iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max non saranno compatibili con la nuova versione del software.

Modelli iPhone compatibili con iOS 19

Stando alle informazioni disponibili, i seguenti modelli di iPhone dovrebbero supportare iOS 19:
- iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
- iPhone SE (2ª generazione e successive)

Modelli di iPhone esclusi dall'aggiornamento di iOS 19

I dispositivi che, secondo le ultime indiscrezioni, non riceveranno l'aggiornamento a iOS 19 includono:
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max

Questi modelli, rilasciati nel 2018 e dotati del chip A12 Bionic, sembrano destinati a terminare il loro ciclo di aggiornamenti principali con iOS 18.

