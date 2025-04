Parma-Inter Calhanoglu e Carlos Augusto in nuovi ruoli? Le ultime – SM

Parma-Inter, partita che anticipa l’impegno di Champions League contro il Bayern Monaco. Simone Inzaghi ha in mente diverse novità, le info da Sport Mediaset.EMERGENZA – Prima di Parma-Inter ad Appiano Gentile si respira aria di preoccupazione a causa dell’emergenza infortuni che attanaglia la rosa di Simone Inzaghi. Denzel Dumfries vede prolungarsi i tempi di recupero dal suo problema muscolare, Piotr Zielinski ne avrà ancora per qualche settimana e Marcus Thuram non è proprio al 100%. A questo si aggiunge la squalifica di Nicolò Barella, che non sarà disponibile nella gara del Tardini. L’allenatore pensa a nuove soluzioni.Parma-Inter, le ultime da Appiano GentileNOVITÀ – Inzaghi sta pensando a qualche novità per garantire rotazioni che possano dare fiato a chi ha giocato di più. Inter-news.it - Parma-Inter, Calhanoglu e Carlos Augusto in nuovi ruoli? Le ultime – SM Leggi su Inter-news.it Domani alle ore 18 si giocherà, partita che anticipa l’impegno di Champions League contro il Bayern Monaco. Simone Inzaghi ha in mente diverse novità, le info da Sport Mediaset.EMERGENZA – Prima diad Appiano Gentile si respira aria di preoccupazione a causa dell’emergenza infortuni che attanaglia la rosa di Simone Inzaghi. Denzel Dumfries vede prolungarsi i tempi di recupero dal suo problema muscolare, Piotr Zielinski ne avrà ancora per qualche settimana e Marcus Thuram non è proprio al 100%. A questo si aggiunge la squalifica di Nicolò Barella, che non sarà disponibile nella gara del Tardini. L’allenatore pensa a nuove soluzioni., leda Appiano GentileNOVITÀ – Inzaghi sta pensando a qualche novità per garantire rotazioni che possano dare fiato a chi ha giocato di più.

