Ruba un' auto e scappa arrestato 34enne

Rubato un'auto parcheggiata in una strada di Patti e poi è fuggito. Per questo motivo un 34enne di origini straniere è stato arrestato dalla polizia. In particolare, gli agenti del Commissariato appresa la notizia del furto messo a segno poco prima in una delle vie del centro cittadino. Messinatoday.it - Ruba un'auto e scappa, arrestato 34enne Leggi su Messinatoday.it Hato un'parcheggiata in una strada di Patti e poi è fuggito. Per questo motivo undi origini straniere è statodalla polizia. In particolare, gli agenti del Commissariato appresa la notizia del furto messo a segno poco prima in una delle vie del centro cittadino.

