Autostrada A4 la stazione di Dalmine chiude per due notti

notti di lunedì 7 e martedì 8 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata e in uscita.In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo o di Capriate. Bergamonews.it - Autostrada A4, la stazione di Dalmine chiude per due notti Leggi su Bergamonews.it Nuove limitazioni alla circolazione in vista sulla A4, nel tratto compreso tra Milano e Brescia che attraversa anche il territorio orobico.Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle duedi lunedì 7 e martedì 8 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa ladi, in entrata e in uscita.In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare ladi Bergamo o di Capriate.

