Iltempo.it - Dazi, Meloni: "Sono ovviamente preoccupata ma no a catastrofismi, dobbiamo trattare con Trump"

(Agenzia Vista) Chieti, 04 aprile 2025 ". Iun problema da risolvere. Non ne farei la catastrofe che sto sentendo in questi giorni. Parliamo di un mercato che corrisponde al 10% del nostro export. Noi non smetteremo di esportare negli Stati Uniti, quindirisolvere la situazione. Ma attenzione all'allarmismo. Il Governo è a lavoro facendo uno studio settore per settore e incontrerà i rappresentanti delle categorie produttive, ragionando insieme sulle soluzioni a livello italiano. A livello europeocon gli Stati Uniti per arrivare, nella speranza, a rimuovere questi" così la premier, a margine della sua visita alla quarta tappa della nave Amerigo Vespucci nel corso del Tour Mediterraneo a Ortona, in provincia di Chieti.