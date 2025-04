Italiaonline celebra il Made in Italy e l’Unione Europea con un’iniziativa speciale sui suoi portali

Italiaonline, la principale digital company italiana a cui fanno capo quasi 10 milioni di account mail e gli iconici portali Libero e Virgilio, sceglie di rendere omaggio al Made in Italy e all’Unione Europea in un momento di particolare attenzione ai mercati e alle relazioni internazionali. Per un giorno, i portali Libero.it e Virgilio.it si tingeranno di blu, il colore simbolo dell’Europa, per sottolineare l’importanza della cooperazione, della crescita economica e della valorizzazione dell’eccellenza italiana in un contesto globale. L’importanza dell’Unione EuropeaA questa iniziativa si affianca un approfondimento speciale su Virgilio Scuola, il portale di riferimento per studenti e docenti di ogni ordine e grado, che ripercorrerà la storia dell’Unione Europea, i suoi valori fondanti e il suo ruolo nell’evoluzione economica e culturale dell’Italia e del continente. Quifinanza.it - Italiaonline celebra il Made in Italy e l’Unione Europea con un’iniziativa speciale sui suoi portali Leggi su Quifinanza.it , la principale digital company italiana a cui fanno capo quasi 10 milioni di account mail e gli iconiciLibero e Virgilio, sceglie di rendere omaggio aline alin un momento di particolare attenzione ai mercati e alle relazioni internazionali. Per un giorno, iLibero.it e Virgilio.it si tingeranno di blu, il colore simbolo dell’Europa, per sottolineare l’importanza della cooperazione, della crescita economica e della valorizzazione dell’eccellenza italiana in un contesto globale. L’importanza delA questa iniziativa si affianca un approfondimentosu Virgilio Scuola, il portale di riferimento per studenti e docenti di ogni ordine e grado, che ripercorrerà la storia del, ivalori fondanti e il suo ruolo nell’evoluzione economica e culturale dell’Italia e del continente.

Italiaonline celebra il Made in Italy e l'UE con un'iniziativa speciale sui suoi portali - Libero e Virgilio si tingono di blu per raccontare, con uno speciale su Virgilio Scuola, la storia dell’Unione Europea, dalla sua nascita ai giorni nostri ... (engage.it)

Il 15 aprile si celebra la seconda Giornata del Made in Italy - L'evento, istituito per legge e celebrato il 15 aprile, giorno della nascita di Leonardo da Vinci, è stato presentato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presso il Mimit. (msn.com)