Superguidatv.it - Beautiful, nuova trasferta italiana per i protagonisti della soap di Canale 5?

Leggi su Superguidatv.it

dipotrebbero tornare in Italia. La notizia sensazionale arriva da Casey Kasprzyk, uno dei produttori, che sul suo profilo social ha condiviso immagini che lo ritraggono nel Bel Paese.Laamericanatornerà in Italia?Tutto farebbe pensare che per ia stelle e strisce si stia prospettando una. Dopo le riprese romane del 2023, Brooke, Ridge, Hope e Steffy potrebbero tornare nel Bel Paese. A fare da apripista a questa ipotesi sono state alcune immagini postate da Casey Kasprzyk sul suo profilo Instagram, che lo ritraevano immerso nella suggestiva cornice di Napoli e Capri.Il commento sul post, nel quale il produttore affermava di aver fatto una “gita veloce” in Italia per sondare alcune location nella bella cornice campana, sembrerebbero non lasciare dubbi sul fatto che il suo non sia stato solo un viaggio di piacere.