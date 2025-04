Bergamonews.it - Street food, taragna e cucina tipica: le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Locon la Carovana dei Sapori e la Fiera del Gin al Piazzale degli Alpini, il festival della polentaa Bagnatica e la sagra contadina – festa della primavera a Spirano. Sono diverse le feste e le kermesse gustose organizzate innelda venerdì 4 a domenica 6 aprile.Ecco gli appuntamenti.BERGAMOAl Piazzale degli Alpini, a Bergamo, si festeggia l’inizio della primavera con un week-end ricco di eventi. Da venerdì 4 a domenica 6 aprile 2025 verrà proposto unfra musica dal vivo, prelibatezze delloe la Fiera del Gin.Più precisamente, con la Carovana dei Sapori si potranno gustare tante specialità dell’Italia e del mondo, con ricette in grado di soddisfare tutti i gusti, mentre alla Fiera del Gin si troveranno oltre 250 prodotti diversi per celebrare uno dei più iconici distillati in tutte le sue sfumature.