Fuga dei cervelli la lettera di un padre-ricercatore a Mattarella | Presidente mio figlio è andato via In Italia stage gratis all’estero 70mila euro l’anno

padre. Un ricercatore. E una lettera che racchiude l’orgoglio per un figlio brillante misto al dolore per un Paese che continua a lasciar partire i suoi giovani migliori. È l’appello che Fabio Di Felice, ricercatore dell’Ingv, ha indirizzato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Inizia così l’accorata lettera: «Le scrivo come ricercatore Italiano, ma soprattutto come padre di un giovane neolaureato: so quanto il tema della Fuga dei cervelli Le stia a cuore e proprio per questa sua sensibilità mi rivolgo a Lei con fiducia».«In Italia percorsi umilianti»Il figlio di Di Felice, Matteo, ha appena concluso un percorso di studi all’università di Copenhagen in Danimarca. Un traguardo che si è subito tradotto in proposte di lavoro concrete. Il padre, nella sua lettera, non parla solo di Matteo. Leggi su Open.online Un. Un. E unache racchiude l’orgoglio per unbrillante misto al dolore per un Paese che continua a lasciar partire i suoi giovani migliori. È l’appello che Fabio Di Felice,dell’Ingv, ha indirizzato aldella Repubblica, Sergio. Inizia così l’accorata: «Le scrivo comeno, ma soprattutto comedi un giovane neolaureato: so quanto il tema delladeiLe stia a cuore e proprio per questa sua sensibilità mi rivolgo a Lei con fiducia».«Inpercorsi umilianti»Ildi Di Felice, Matteo, ha appena concluso un percorso di studi all’università di Copenhagen in Danimarca. Un traguardo che si è subito tradotto in proposte di lavoro concrete. Il, nella sua, non parla solo di Matteo.

Fuga di cervelli, la lettera a Mattarella: “Mio figlio in Danimarca ha brillanti prospettive. In Italia stage sottopagati” - Fuga di cervelli, cosa si sta facendo per trattenere in Italia i giovani più brillanti? “Le scrivo come ricercatore italiano”, ma soprattutto “come padre di un giovane neolaureato: so quanto il tema d ... (tecnicadellascuola.it)

Lavoro, genitore scrive a Mattarella: “Mio figlio fuggito via da umiliazioni italiane” - "Le scrivo come ricercatore italiano", ma soprattutto "come padre di un giovane neolaureato: so quanto il tema della fuga dei cervelli Le stia a cuore e ... (msn.com)

I tagli di Trump alla ricerca e la possibile fuga di cervelli dagli Usa - Cervelli in fuga, ma dagli Stati Uniti: gli effetti dei tagli dell'Amministrazione Trump alla ricerca scientifica. (msn.com)