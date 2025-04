Atalanta per la Lazio torna Ederson dalla squalifica Gli infortunati ancora tutti ai box

tutti. Rispetto alla trasferta di Firenze di domenica scorsa, l’Atalanta contro la Lazio domenica 6 aprile (calcio d’inizio alle 18) avrà di rientro solo un giocatore, il più importante di tutti: Ederson.Scontato il turno di squalifica comminatogli dopo l’espulsione per proteste nel finale di gara contro l’Inter, il centrocampista brasiliano torna a disposizione di Gian Piero Gasperini, che a sua volta sarà in panchina: al Franchi aveva seguito la partita dalla tribuna per lo stesso identico esatto motivo.Per il resto, non ci sono particolari dubbi su chi sarà a disposizione e chi no, visto che solo Odilon Kossounou è già tornato a lavorare in campo, ma ancora in maniera individuale e non con il resto della squadra: probabilmente ci vorrà ancora qualche giorno prima di rivederlo coi compagni, per poi ritrovarlo nella miglior condizione per la fine del mese. Bergamonews.it - Atalanta, per la Lazio torna Ederson dalla squalifica. Gli infortunati ancora tutti ai box Leggi su Bergamonews.it Un solo rientro, ma senza dubbio il più importante di. Rispetto alla trasferta di Firenze di domenica scorsa, l’contro ladomenica 6 aprile (calcio d’inizio alle 18) avrà di rientro solo un giocatore, il più importante di.Scontato il turno dicomminatogli dopo l’espulsione per proteste nel finale di gara contro l’Inter, il centrocampista brasilianoa disposizione di Gian Piero Gasperini, che a sua volta sarà in panchina: al Franchi aveva seguito la partitatribuna per lo stesso identico esatto motivo.Per il resto, non ci sono particolari dubbi su chi sarà a disposizione e chi no, visto che solo Odilon Kossounou è giàto a lavorare in campo, main maniera individuale e non con il resto della squadra: probabilmente ci vorràqualche giorno prima di rivederlo coi compagni, per poi ritrovarlo nella miglior condizione per la fine del mese.

