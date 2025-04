F1 Kimi Antonelli ammette | Ho fatto tanti errori però sul passo gara sono competitivo

È stato un venerdì complicato pera Suzuka (Giappone), terza tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito nipponico il giovane pilota della Mercedes ha concluso al sedicesimo posto la FP2, che si è tenuta nelle condizioni di pista più simili alle qualifiche di domani e alladomenicale. Una prestazione figlia di uno scarso feeling con la monoposto, nel momento di effettuare il time-attack, facendo unindietro rispetto alla FP1 nelle quali aveva terminato in nona posizione.“Devo dire che nella FP1andato abbastanza bene, considerando che devo conoscere la pista. Nella FP2, invece, è stato un caso. Tante bandiere rosse e poi anche io ho commesso diversi. Sui long run,stato molto più, per cui riparto da questo“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport.

