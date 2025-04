Anteprima24.it - Mercato S. Severino, Tommasetti: “Topi e allagamenti nel centro sociale e lavori lumaca alla San Tommaso”

Tempo di lettura: 2 minuti“a scuola in ritardo di quattro anni e intanto la sede “provvisoria” è nel degrado tra infiltrazioni e”. Aurelio, consigliere regionale della Campania della Lega, interviene sulle condizioni della scuola secondaria di I grado Sand’Aquino aS.. Il plesso centrale in piazza Ettore Imperio è dal 2021 aldidi adeguamento sismico che hanno portato a una riorganizzazione delle lezioni, con gli studenti spostati nel“Biagi”. I, come all’epoca dichiarato dal sindaco che lì definì sui social “ennesimo intervento”, sarebbero dovuti durare un anno. Ma i ragazzi sono ancora lì nonostante le puntuali sollecitazioni della dirigente scolastica e i diversi tavoli che si sono susseguiti in questi quattro anni.