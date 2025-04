Caronte&Tourist celebra il talento ecco le borse di studio ai neodiplomati nel ricordo di Donato e Sara Campanella

Si è svolta stamane presso l'Auditorium del Gruppo Caronte & Tourist la cerimonia di consegna delle borse di studio C&T, un'occasione per celebrare il merito di 21 neodiplomati dell'Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio, studenti che nell'anno scolastico 2023/2024 hanno concluso il loro brillante.

