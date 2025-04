Cambiamenti ormonali in gravidanza possono aumentate il rischio di carie | lo rivela uno studio

studio dell'Eastman Institute for Oral Health ha evidenziato come i Cambiamenti ormonali durante la gravidanza possano aumentare il rischio di carie nelle donne in dolce attesa, probabilmente a causa della proliferazione di alcuni batteri nocivi per la salute orale. Per l'uso di test salivari potrebbe aiutare a identificare precocemente le future mamme a rischio, aumentando le possibilità di prevenzione. Leggi su Fanpage.it Unodell'Eastman Institute for Oral Health ha evidenziato come idurante lapossano aumentare ildinelle donne in dolce attesa, probabilmente a causa della proliferazione di alcuni batteri nocivi per la salute orale. Per l'uso di test salivari potrebbe aiutare a identificare precocemente le future mamme a, aumentando le possibilità di prevenzione.

