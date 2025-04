Esenzione ticket domenica lo sportello mobile in piazza Nascè | oltre 12 mila i certificati rilasciati

oltre 12 mila i certificati di Esenzione ticket per reddito rilasciati ai cittadini di Palermo e provincia nei primi giorni destinati al rinnovo. Gli interessati possono ottenere l’attestato attraverso la procedura online del portale Tessera sanitaria oppure recandosi in uno dei Caf che. Palermotoday.it - Esenzione ticket, domenica lo sportello mobile in piazza Nascè: oltre 12 mila i certificati rilasciati Leggi su Palermotoday.it Sono12diper redditoai cittadini di Palermo e provincia nei primi giorni destinati al rinnovo. Gli interessati possono ottenere l’attestato attraverso la procedura online del portale Tessera sanitaria oppure recandosi in uno dei Caf che.

