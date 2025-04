Occupano il liceo per solo un’ora 15 giorni di sospensione per gli studenti del Moreschi a Milano | le polemiche

Occupano il liceo per solo un'ora, 15 giorni di sospensione per gli studenti del Moreschi a Milano: le polemiche. Milano, gli studenti occupano l’istituto tecnico Maxwell: “Vogliamo un futuro migliore”. Valditara: "Credo che gli studenti che occupano le scuole non possano essere promossi all'anno successivo". Vediamo se è vero che occupare le scuole è un’abitudine solo italiana. Valditara: chi occupa va bocciato e deve pagare pure i danni. 'Ci cade la scuola in testa': gli studenti occupano il liceo per chiedere sicurezza. Ne parlano su altre fonti

